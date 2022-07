CdS - Tentativo vano del Torino: Ostigard vuole solo il Napoli, l'ha detto all'agente

Il Napoli ha scelto Ostigard per sostituire Tuanzebe e il norvegese ha scelto il Napoli per tornare in Italia

TuttoNapoli.net Il Napoli ha scelto Ostigard per sostituire Tuanzebe e il norvegese ha scelto il Napoli per tornare in Italia ma stavolta con vista sulla Champions. Giuntoli ha incontrato e raggiunto l’accordo col suo procuratore Jim Solbakken, Ostigard spera(va) di unirsi ai compagni già per il ritiro di Dimaro. Dovrà aspettare ancora, anche perché tra lui e il Napoli s’è intromesso il Torino che sta provando a convincere il Brighton. Dovrebbe essere un tentativo vano: Ostigard vuole Napoli, lo ha ribadito al suo agente, e ora bisognerà solo perfezionare l’accordo col club inglese. Lo scrive il Corriere dello Sport.