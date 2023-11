Cds - Zielinski è tornato a Napoli: filtra una sensazione per Bergamo

Piotr Zielinski è rientrato a Napoli come da manuale, dopo essere stato liberato dalla nazionale polacca<

Piotr Zielinski è rientrato a Napoli come da manuale, dopo essere stato liberato dalla nazionale polacca: il forte stato influenzale e la tonsillite che lo hanno colpito in ritiro con la Polonia lo hanno costretto a rinunciare alle ultime gare di qualificazione all’Europeo, ma Piotr è ancora in tempo per recuperare in vista della trasferta con l’Atalanta in programma sabato a Bergamo. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno. Lo scrive il Corriere dello Sport.