Corsera - Addio a Gattuso nel silenzio, Spalletti resta in pole

Il Napoli è incapace di reagire proprio all’intensità del Verona e i risultati dagli altri campi non promettono nulla di buono. Scrive così l'edizione odierna del Corriere della Sera, che individua in Spalletti il primo candidato a prendere il posto di Gattuso.

"I partenopei non trovano la forza per opporsi a un destino che è molto amaro, vanifica ogni sforzo fatto negli ultimi quattro mesi. Addio ai sogni di gloria. Addio a Gattuso nel silenzio. De Laurentiis, che aveva convinto Allegri a considerare la sua offerta, deve rivedere i suoi piani. Intanto ha salutato e ringraziato Rino con un tweet. La scelta dell’allenatore adesso prende un’altra via. Quella che porta a Spalletti, con il quale il discorso era stato avviato anche per l’Europa League".