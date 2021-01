CorSera - ADL sospende girandola nomi, ma spunta richiesta a Gattuso

L'edizione odierna del Corriere della Sera racconta della giornata di ieri, col tweet di De Laurentiis successivo all'incontro con l'allenatore a Castel Volturno. Sul patron azzurro, si legge: "Ha rotto così il silenzio dopo giorni in cui le critiche su squadra e allenatore, reduci dalla sconfitta di Verona, sono diventate roventi e il dibattito si è acceso sulla eventualità di un cambio tecnico. Per ora la girandola dei nomi viene sospesa. Ribadire poi la fiducia alla vigilia della sfida di Coppa Italia con lo Spezia è stato come tendere la mano e avviare un confronto. Fiducia, ma anche volontà di mettere pressione per i prossimi impegni. De Laurentiis ha chiesto il massimo impegno per l’obiettivo finale".