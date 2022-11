CorSera - Auto rubate, ko Kvara e svantaggio iniziale: Napoli più forte di tutto, che carattere!

Nove vittorie consecutive in campionato, undici nelle tredici giornate di campionato fin qui disputate: è un Napoli inarrestabile.

Nove vittorie consecutive in campionato, undici nelle tredici giornate di campionato fin qui disputate: è un Napoli inarrestabile. Al Gewiss Stadium, contro l'Atalanta che fino a ieri era seconda in classifica, gli azzurri si impongono grazie a super-Osimhen, autore di un gol e dell'assist per la rete decisiva di Elmas, l'uomo chiamato a sostituire l'infortunato Kvaratskhelia. Il Napoli è più forte di tutto, anche del k.o. del suo calciatore migliore in questa prima parte di stagione. A scriverlo è il Corriere della Sera:

"Bergamo Il paradosso: tre gol nella prima mezz’ora in una partita, bella per intensità, in cui però i tiri in porta non sono stati tantissimi. Atalanta e Napoli sono due squadre che scelgono di giocare a campo aperto. Scelgono di dar vita a uno spettacolo di livello europeo. Ritmo, velocità e anche tanta attenzione. E il copione si ripete: partenopei meritatamente sotto di un gol, si compattano, rialzano la testa ed è come se dicessero agli avversari: come vi siete permessi? Il Napoli vince in rimonta, ed è la quinta volta che succede in stagione. Anche questo un segnale di carattere. La vigilia stavolta è stata più movimentata del solito: le auto rubate a Kvaratskhelia e Kim, la lombalgia del georgiano che gli ha impedito di partire. Disavventure dalle quali evidentemente il Napoli ha tratto forza ulteriore".