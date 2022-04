Corsera - Effetti del caso plusvalenze: il nodo che potrebbe creare problemi nella gestione del mercato

Anche sul Corriere della Sera tiene banco il processo per le plusvalenze fittizie, col quotidiano che prova a spiegare le conseguenze pratiche di eventuali inibizioni

TuttoNapoli.net

Il processo da remoto, dopo le richieste della Procura ieri e le arringhe difensive per il Novara, l’Empoli, il Pisa, il Chievo, il Pescara e il Parma, andrà avanti oggi. Anche sul Corriere della Sera tiene banco il processo per le plusvalenze fittizie, col quotidiano che prova a spiegare le conseguenze pratiche di eventuali inibizioni come da prima richiesta della Procura.

"Quando sarà la volta dei difensori, tra gli altri, di Juventus e Napoli. Dovranno provare a opporsi a una richiesta di condanna che, in pratica, vedendo chiamati in causa tutti e due i vertici societari, potrebbe creare dei problemi di gestione ordinaria, compreso il mercato. Si renderebbe necessaria la scelta di un tesserato non coinvolto nel processo, che possa firmare i documenti ufficiali e partecipare alle riunioni in Lega.