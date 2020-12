Corsera - Effetto panchina: nessuno come il Napoli nei gol a gara in corso

Il Napoli va in altalena: è ancora una volta la panchina a venire in soccorso a Gattuso. L'analisi del Corriere della Sera evidenzia il grande impatto avuto dai cambi del tecnico, che dopo un brutto primo tempo manda al tappeto la Sampdoria con la verve degli innesti fatti nella ripresa.

"Due partite in 90 minuti: la vittoria con la Sampdoria, terza consecutiva in campionato, arriva grazie al ribaltone che l’allenatore opera già nell’intervallo. Lozano e Petagna, con la squadra sotto di un gol, confezionano la rimonta perfetta. Effetto panchina, appunto: il Napoli è la squadra che in Italia ha fatto più gol (6) con giocatori subentrati a gara in corso. Gattuso si tiene stretta la continuità e il terzo posto in classifica, abbraccia Petagna, salvatore della patria, dopo il gol. Si proietta allo scontro diretto di mercoledì a San Siro contro l’Inter, pure vittoriosa in rimonta a Cagliari e che ha un punto in più ".