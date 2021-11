Corsera - Fabiàn si perde, è lui a dare la vera cifra del Napoli

"C’è stato poco il Napoli per trequarti di partita. Ruiz era ovvio, Anguissa normale, Di Lorenzo in grande difficoltà su Perisic, Osimhen molto emotivo e comunque purtroppo presto fuori". Sull'edizione odierna del Corriere della Sera Mario Sconcerti analizza così i motivi della sconfitta degli azzurri a San Siro contro l'Inter

"Non c’è stato il Napoli di inizio autunno, sempre organizzazione, ma meno personalità. È il passo finale che manca a Fabian Ruiz per dare continuità alla differenza della squadra. Non è Anguissa, non è Zielinski, pure fondamentali. La vera cifra del Napoli, partita dopo partita, la dà Fabian Ruiz che a volte si perde. Ne esce a fine partita un intero campionato riaperto".