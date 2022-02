CorSera - La difesa di Spalletti è il top non solo in Italia: solo il City fa meglio

Sulle pagine del Corriere della Sera si analizza la gara tra Napoli e Inter dal punto di vista dei partenopei. Spalletti ritrova Koulibaly rientrato a Napoli da eroe, dopo la vittoria della Coppa d'Africa, che è pronto a tornare in campo con l'Inter. Luciano Spalletti non gioca in difesa, ma i suoi difensori sono i più forti del campionato, e non soltanto quello italiano. Sedici gol subiti finora raccontano di una solidità che fa invidia all’Europa. Meglio ha fatto soltanto il Manchester City che ne ha incassati 14. Nella difesa nerazzurra manca Bastoni c’è però Skriniar a tener vivo il duello con Osimhen. Per il nigeriano è una prova di forza che vale doppio: dovrà gestire i metri del campo, rubare lo spazio da attaccare senza cadere nella trappola nel nervosismo. Ma dovrà soprattutto dimostrare che si è bomber anche e soprattutto contro le grandi squadre.