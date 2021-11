Corsera - Napoli più legato a Osimhen, Milan già ha incontrato tante big

"È ottimo anche il Napoli, ma più legato forse a Osimhen". Nell'analisi della sfida tra azzurri e Milan per la vetta, il Corriere della Sera cerca di fare un punto della situazione tra i momenti della squadra di Spalletti e quella di Pioli: "Mi sembra il Napoli una squadra di grande armonia e capacità tecniche - scrive Mario Sconcerti - con meno predisposizione all’essenziale del Milan. Che ha già incontrato Lazio, Juve, Atalanta e Roma, mentre il Napoli è fermo a Juve e Roma. Di sicuro il campionato è delle due che sono in testa.

Può riaprirlo solo l’Inter vincendo il derby al prossimo turno. Non è semplice. Il Milan è un incrocio tra una squadra europea e la miglior qualità latina. In Italia ha un passo diverso. La partita del Napoli è stata più confusa, un po’ dura, più sostanza che tecnica, è importante abbia segnato Zielinski, uno dei figli perduti, il più in difficoltà negli spazi voluti da Spalletti. Mancava Osimhen e si giocava in un grande stadio arrabbiato".