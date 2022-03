Corsera - Non si tratta di un singolo episodio: curva del Verona ha lunga storia di razzismo

Questa l'amara considerazione che si può leggere sull'edizione odierna del Corriere della Sera in merito alla gara Hellas-Napoli

Non è la prima volta, non sarà l’ultima, ciclicamente la curva del Verona viene squalificata o multata, ma non cambia mai. Questa l'amara considerazione che si può leggere sull'edizione odierna del Corriere della Sera in merito alla gara Hellas-Napoli: "I cori razzisti contro Koulibaly e Osimhen e quelli di discriminazione territoriale ai tifosi del Napoli costano un turno a porte chiuse alla Curva Sud del Bentegodi. Così ha deciso il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea.

La gravità dei fatti e la percezione dei cori non concede la possibilità di sospendere la sanzione: settore chiuso per la gara contro il Genoa dopo la sosta. Il giudice sottolinea la decisione di chiudere la curva del Verona per un turno rilevando che i cori in questione, 'intonati in più occasioni, dalla quasi totalità dei tifosi settore interessato (nel numero di oltre 4000)', di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori del Napoli sono stati 'percepiti in tutto l’impianto per tutta la gara'. Non un singolo o un episodio isolato, come spesso si tende a dire per giustificare. La curva del Verona ha una lunga storia di razzismo e squalifiche.