CorSera - Uragano Napoli! Fa sembrare la Juve iscritta ad un altro campionato

Il Napoli è un uragano, spazza via la Juve dentro il Maradona in festa, mandando un messaggio forte e chiaro al campionato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è un uragano, spazza via la Juve dentro il Maradona in festa, mandando un messaggio forte e chiaro al campionato: non ce n’è per nessuno. Lo scrive il Corriere della Sera per raccontare della manita alla Juventus: "Cinque gol alla Juve seconda che, come nel gioco dell’oca, torna al punto di partenza, lontana 10 punti come prima della serie di otto vittorie consecutive. Una lezione nel segno di Osimhen, il capocannoniere del campionato, forte come un tuono, due reti e un assist per il fulmine Kvaratskhelia, a segno per la prima volta nel nuovo anno. Rrahmani e Elmas completano la festa.