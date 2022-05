Gazzetta - ADL-Spalletti, stilettate in pubblico: ai tifosi basterebbe chiarire il futuro

Aurelio De Laurentiis da un lato e Luciano Spalletti dall’altro continuano a darsi stilettate, scrive la Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis da un lato e Luciano Spalletti dall’altro continuano a darsi stilettate, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che però poi alle cene “terapeutiche” tutti sorrisi e pacche sulle spalle: "E allora si fa fatica a capire perché non si possa dare all’esterno una immagine diversa, che possa servire alla piazza per avere riferimenti più precisi su un futuro del Napoli che resta tutto da scrivere e non solo per la diatriba a distanza fra presidente e allenatore.

Tornano i fantasmi, dei giornalisti cattivi e chi più ne ha più ne metta. Ma ai tifosi quelli veri, quelli appassionati e che vogliono solo sognare, basterebbe che il loro presidente con l’allenatore si presentassero insieme prospettando il futuro di una squadra che potrà ancora migliorare".