Gazzetta annuncia: "Fermi tutti i rinnovi, la società non tratta con nessuno: il motivo"

TuttoNapoli.net

Ci sono tanti giocatori del Napoli in scadenza, ma al momento ogni trattativa è sospesa. Lo svela l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "In società hanno deciso di congelare la situazione e non trattare rinnovi con alcun giocatore. Una politica che potrà risultare anche rischiosa (cominciare la stagione con giocatori come Koulibaly e Fabian in scadenza può essere un’arma a doppio taglio), ma che punta a tenere il gruppo unito e concentrato sull’obiettivo scudetto. Vedremo sul piano dei risultati quando pagherà questa politica e soprattutto come renderanno tutti i giocatori in scadenza che ancora devono trovare una collocazione".