Gazzetta - Arsenal, sta arrivando assalto a Osimhen: ADL potrebbe fare super plusvalenza

Pronto l'assalto dell'Arsenal per Victor Osimhen. E' quanto scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Dopo Nunez al Liverpool e Haaland al City, ecco Osi in Premier League? Forse. Il quotidiano fa sapere che i Gunners starebbe per preparare l’assalto. E la potenza di testa del giocatore, molto apprezzata in Inghilterra, potrebbe essere uno dei fattori decisivi sull’investimento. Se arrivasse davvero un’offerta irrinunciabile, ecco che il Napoli - si legge - oltre a realizzare una notevole plusvalenza (a bilancio sono stati già ammortizzati oltre 30 milioni dei 50 che devono essere pagati al Lilla), avrebbe il tempo per muoversi con competitività sul mercato.