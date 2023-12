Gazzetta - Attenzione a Soumaré vice-Anguissa: il Napoli vuole chiudere già ad inizio gennaio

Il Napoli è molto attento sul mercato e spera di chiudere a inizio di gennaio per un'alternativa ad Anguissa

Il Napoli è molto attento sul mercato e spera di chiudere a inizio di gennaio, in apertura di sessione, un affare che consenta al tecnico livornese di avere in mediana delle alternative nell’assenza di Anguissa. Lo scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando che un obiettivo focalizzato è il francese di origini senegalese Boubakary Soumaré.

Si tratta di un classe 1999, mediano in forza al Siviglia, dove è arrivato in prestito dal Leicester. Soumaré - si legge - assicura quella fisicità e quell’esperienza a livello internazionale, fondamentale per mantenere alta la competitività del roster azzurro, dando per scontata la partenza di Demme nella finestra di gennaio.