Gazzetta - Con scudetto e Champions Spalletti potrebbe lasciare Napoli

Questione di stimoli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive così sul futuro di Luciano Spalletti

Questione di stimoli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive così sul futuro di Luciano Spalletti : "Risultati che lo stanno consacrando ai massimi livelli internazionali. Sì, perché comunque finisca l’attuale Champions, il Napoli con il gioco plasmato da Spalletti ha espresso un calcio originale, che sarà un modello non solo in Italia. E allora come finirà questa stagione è importante.

Perché, per assurdo, un Luciano che vincesse scudetto e Champions magari sarebbe stimolato a una nuova esperienza all’estero, visto che le attenzioni non mancano. E non sarebbe una scelta solo economica. Perché a quel punto lascerebbe Napoli da vincitore. La realtà ci insegna comunque che per continuare un ciclo del genere occorreranno garanzie tecniche".