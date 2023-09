Gazzetta - Condizione, ruolo nuovo e novità chieste da Garcia: così Anguissa si è smarrito

Focus tattico de La Gazzetta dello Sport che parla delle difficoltà di Anguissa, irriconoscibile rispetto allo scorso anno

Focus tattico de La Gazzetta dello Sport che parla delle difficoltà di Anguissa, irriconoscibile rispetto allo scorso anno: "Anguissa viene da due prove molto negative: a Genova è stato il peggiore in campo, incapace di trovare strappi offensivi ma anche, banalmente, una posizione in campo in cui sentirsi a suo agio. Ecco, al di là dell’aspetto fisico e di un ritardo di preparazione che appare evidente, è anche dal punto di vista tattico che Anguissa non sembra ancora pienamente calato nelle idee di Garcia, che spesso gli chiede di abbassarsi a fare il secondo play, cosa che in passato ha fatto spesso, ma in un sistema di gioco differenze e in una mediana a due.

Col centrocampo a tre, è come se - abbassandosi - Anguissa perdesse quei riferimenti che con Spalletti lo avevano portato ad essere un fattore dominante. E napoli ora aspetta di riavere quell’Anguissa: la copia sbiadita delle ultime settimane non fa bene né alla squadra né a Garcia".