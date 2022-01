Gazzetta - Domani torna Ounas: subito esami dopo problema cardiaco evidenziato

È atteso per domani il rientro a Napoli, dalla Francia, di Adam Ounas. Il calciatore algerino ha dovuto saltare la Coppa d’Africa per covid, nonostante fosse convocato in Camerun. Ma i primi esami dopo la negativizzazione hanno messo in evidenza qualche piccolo problema cardiaco che ora sarà attentamente valutato con nuovi esami dallo staff medico del Napoli prima di tornare a disposizione di Spalletti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.