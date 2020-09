Gazzetta - Doppia pretesa di Milik per andare via: oggi agente incontra Giuntoli, ipotesi estero

Quale sarà il futuro di Arek Milik ora che è saltata, o quasi, la trattativa con la Roma? Il suo agente, David Pantak, è a Napoli e in giornata potrebbe rincontrare Cristiano Giuntoli per trovare una soluzione al problema. Passi avanti, per intenderci non ne sono stati fatti, il nazionale polacco è fermo sulle proprie decisioni e non ha alcuna intenzione di arretrare di un solo centimetro. In pratica, non vuole rinunciare agli ultimi due stipendi e pretende garanzie sulla vicenda multe che va avanti, ormai, da dieci mesi. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che le soluzioni più probabili, se dovesse saltare del tutto la trattativa con la Roma, potrebbero essere la Premier League o la Bundesliga. L’unico interesse di cui si è a conoscenza, è quello del Tottenham che vorrebbe prenderlo a parametro zero, però. Condizione impossibile.