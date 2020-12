Gazzetta - Fabiàn non vuole rinnovare col Napoli, ADL fissa la base d'asta

Grana Fabiàn per il Napoli? Risposta affermativa secondo le informazioni diffuse dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che scrive di un centrocampista fortemente convinto a non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023.

"Lo spagnolo ha rimandato di proposito la richiesta del Napoli di prolungare. I tentativi fatti, finora, non hanno avuto l’esito sperato. Il giocatore, tra l’altro, pare anche abbastanza deciso a mantenere la propria posizione. Un atteggiamento che prelude a qualche novità per la prossima estate. Non è una novità che Fabian Ruiz vorrebbe ritornare a giocare nella Liga, dove ha ammiratori di tutto riguardo. L’ultimo, in ordine di tempo, è l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, pronto a investire sul centrocampista del Napoli. Cifre non ne sono state fatte, al momento, ma Aurelio De Laurentiis non discuterà con nessuno se non gli arriverà un’offerta di almeno 50 milioni di euro. L’obiettivo del club, ovviamente, è quello di convincere il giocatore a rinnovare. Nelle prossime settimane, Giuntoli dovrebbe incontrare uno dei procuratori di Fabian Ruiz per provare a trovare un’intesa, perché Rino Gattuso crede molto nel talento del ragazzo".