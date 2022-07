Gazzetta - Fatta per Ostigard, arriva per 8mln! Brighton ne voleva di più: il retroscena

Leo Ostigard diventa il terzo acquisto del nuovo Napoli, il quarto da un punto di vista economico

Leo Ostigard diventa il terzo acquisto del nuovo Napoli, il quarto da un punto di vista economico visto che il club ha riscattato dal Fulham per 15 milioni di euro il centrocampista camerunese Frank Anguissa. L’affare si chiuderà per una cifra intorno agli 8 milioni complessivi: 5 subito e altri 2 o 3 fra un anno al riscatto del cartellino, con parametri legati a vari bonus. Gli inglesi volevano in tutto 10 ma ormai gli angoli sono stati smussati. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.