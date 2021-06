Gazzetta - Il Napoli insiste per Nuno Tavares: il portoghese può arrivare con Emerson

Il Napoli insiste per Nuno Tavares, terzino sinistro di 21 anni del Benfica. L’ultima offerta presentata ai lusitani da Cristiano Giuntoli comprende anche il cartellino di Mario Rui, oltre ai 12 milioni che fanno parte della prima proposta rimandata al mittente. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ga sapere che Giuntoli è in attesa di una risposta dei portoghesi. A prescindere In ogni modo, il suo acquisto non escluderebbe quello di Emerson Palmieri, che resta l'obiettivo primario per la fascia sinistra.