Gazzetta - Insigne aveva rifiutato prima offerta del Toronto, poi il rilancio decisivo

Quando si chiuderà l'affare Lorenzo Insigne, quando ci sarà la firma? Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Dal Canada rimbalza però la voce che il presidente del Toronto, Bill Manning, ha rinviato il suo viaggio in Italia perché avrebbe contratto il Covid. Ora dunque bisognerà attendere qualche giorno in più per l’incontro decisivo con l’agente del giocatore, Vincenzo Pisacane, previsto inizialmente per venerdì o al massimo sabato a Milano. Le parti sono in contatto da tempo e - dopo una prima offerta rifiutata da Insigne - Manning è tornato alla carica, alzando notevolmente l’offerta. Ora la disponibilità a firmare c’è e appena ci sarà l’incontro conclusivo i contratti potranno essere stilati definitivamente".