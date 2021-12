Gazzetta - Insigne, non solo Inter: all'estero ci sta riflettendo pure il Bayern

Lui vuole rimanere al Napoli e il Napoli vuole tenerlo, ma a cifre più basse rispetto a quelle attuali, scrive la Gazzetta dello Sport nella versione on line in merito al futuro di Lorenzo Insigne: "Gli ultimi confronti non sono stati positivi e diverse squadre si sono cominciate ad informare sulla situazione attraverso l’entourage del giocatore. Se i tentativi di accordarsi dovessero rimanere improduttivi, potrebbero presto arrivare le prime offerte concrete, ma sempre a partire dalla prossima stagione. Inter, Roma e Lazio ci stanno ragionando, all’estero il Bayern Monaco e soprattutto il Tottenham, dove gode della stima di Conte e Paratici".