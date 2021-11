Gazzetta - Insigne sogno dell'Inter: se non rinnova gli si troverebbe posto anche nel 3-5-2

L'Inter cerca un'occasione a parametro zero, un affare che nella nuova epoca del calcio e del calciomercato è diventato regola e non più eccezione. Tra i tanti possibili colpi gratuiti c'è anche uno che potrebbe arrivare da Napoli: Lorenzo Insigne, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport:

"Dal centrale tedesco Matthias Ginter all’esterno messicano Jesus Corona, arrivando in attacco al sempreverde Alexandre Lacazette e, senza scordare il sogno proibito Lorenzo Insigne, tanti nomi, qualcuno graditissimo, qualcun altro da intendersi come semplice tentazione. [...] Ragionamenti in corso ad Appiano ma, in questa epoca, le posizioni quasi si piegano all’opportunità: se un esteta del 4-3-3 come Insigne si liberasse davvero a zero, come vorrebbero tutti ad Appiano, non gli si troverebbe un posto?".