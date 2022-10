Gazzetta - Kvara-Osi, coppia che fa sognare ma quante armi offensive per Spalletti

Kvara fin qui è entrato in 10 reti su 26 in campionato mentre Osimhen si è rivelato determinante in 5 circostanze (4 gol e un assist)

Ha ragione Luciano Spalletti quando parla di «titolari e titolari dei minuti finali» perché quando disponi di sei attaccanti di valore, come nel caso del Napoli, non puoi avere delle gerarchie predeterminate, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando però che i “titolari della prima ora” sono proprio il nigeriano e il georgiano:

"Del resto, Kvara fin qui è entrato in 10 reti su 26 in campionato mentre Osimhen si è rivelato determinante in 5 circostanze (4 gol e un assist) nonostante abbia giocato appena sette volte. Conti alla mano, dunque, in due hanno messo lo zampino in più della metà dei gol segnati dal Napoli ed ecco appunto perché con il Sassuolo torneranno dopo aver riposato in Champions. Certo, con gente come Raspadori e Simeone pronta ad alzarsi dalla panchina, il Napoli ha la possibilità di stancare gli avversari con i titolari e poi “finirli” con altre armi (appunto il Cholito e Giacomino) ma Osimhen e vara si fa molta fatica a sostituirli. Stanno affinando l’intesa e contro il Bologna è arrivata pure la prima rete “di coppia”. Un pezzo di bravura firmato da entrambi. Kvara ed Osi, comunque, parlano il linguaggio universale del gol".