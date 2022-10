Gazzetta lancia la sfida al Milan: "Il Napoli deve sopperire alle assenze e avrà due big-match"

La straordinaria striscia del Napoli – siamo a nove vittorie consecutive, 5 in Serie A e 4 in Champions – ha fatto sì che gli azzurri siano in testa

La straordinaria striscia del Napoli – siamo a nove vittorie consecutive, 5 in Serie A e 4 in Champions – ha fatto sì che gli azzurri siano in testa, ma senza riuscire a creare il “vuoto” dietro, scrive la Gazzetta dello Sport che racconta che "le sei gare prima della sosta Mondiale dovranno dimostrare se il Napoli riuscirà a tenere tutti dietro, considerando che "nelle ultime partite si sono fermati il difensore Rrahmani e il centrocampista a Anguissa, perni del gioco azzurro".

Il vantaggio di Spalletti rispetto a Pioli nelle rotazioni è sicuramente dato dalla qualificazione già acquisita agli ottavi di Champions che "oltre a dare maggiore autostima al gruppo, magari consentirà un pizzico di riposo in più a chi è stato più impegnato. Mentre il Milan dovrà andare al massimo per garantirsi la qualificazione".

Nel calendario spiccano le due trasferte: "All’Olimpico contro la Roma e a Bergamo con l’Atalanta. Due veri e propri scontri diretti che daranno ulteriore forma alla classifica nelle prime posizioni. Nello stesso mese di ottobre dell’anno scorso, la squadra di Mourinho fu la prima a far “inceppare” l’attacco azzurro, costringendolo allo 0-0 dopo 8 vittorie consecutive. Il portoghese sa tatticamente come frenare le esuberanze offensive delle squadre di Spalletti. E poi a novembre ecco Bergamo, con Gasperini che sta sfruttando come un vantaggio la mancanza di impegni europei per la sua squadra".