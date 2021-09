Gazzetta - Le cifre definitive dell'affare Anguissa

Un affare da 400 mila euro per il prestito con riscatto fissato a 15. Si entra nei dettagli dell'affare Anguissa sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: Il tweet di Aurelio De Laurentiis è arrivato in prima serata ed ha ufficializzato l’ingaggio di André Zambo Anguissa, il nazionale del Camerun, arrivato nelle ultime ore del calciomercato dal Fulham, retrocesso in Championship al termine della scorsa Premier League. Un’operazione che è costata al Napoli soltanto 400 mila euro per il prestito, mentre il diritto di riscatto è stato fissato a 15 milioni di euro.

L’arrivo del centrocampista è stato condiviso anche da Luciano Spalletti che, adesso, sa di poter contare sul mediano fisico per poter avere soluzioni tattiche diverse a disposizione.