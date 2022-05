Gazzetta - Lozano operato in estate un problema per il Napoli: non avrà molto mercato

Hirving Lozano torna in Messico, verrà operato alla spalla, un problema in più per il mercato del Napoli. Per quale motivo?

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Hirving Lozano torna in Messico, verrà operato alla spalla, un problema in più per il mercato del Napoli. Per quale motivo? Lo spiega l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Intanto un problema in più in ottica mercato. Lozano è rientrato anticipatamente in Messico, perché nei prossimi giorni si sottoporrà a intervento chirurgico alla spalla destra infortunata nell’impegno con la nazionale in febbraio. Significa estate di convalescenza con possibilità quasi nulla di “appeal” sul mercato".