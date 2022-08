Gazzetta - Meret infastidito dall'arrivo di Kepa: stava rinnovando, due scenari

La scelta del Napoli di puntare su Kepa ha fatto storcere il naso ad Alex Meret, dato che stava per firmare il rinnovo al 2027

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La scelta del Napoli di puntare su Kepa ha fatto storcere il naso ad Alex Meret, dato che stava per firmare il rinnovo al 2027. La trattativa si è arenata e tramonterà del tutto non appena lo spagnolo sbarcherà in Italia. Meret è molto infastidito e adesso è pronto a valutare solo due scenari per il suo futuro: la cessione o lo svincolo a zero alla fine della stagione che sta per cominciare. Come vice Kepa in pole Sirigu. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.