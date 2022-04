Gazzetta - Mertens e un futuro da dirigente: sicuramente ADL ci ha già riflettuto

Sarebbe un passo avanti nella crescita societaria. E di sicuro un imprenditore come Aurelio De Laurentiis avrà già riflettuto su questa eventualità futura.

Un futuro da dirigente per Dries Mertens? Di questa possibilità scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Nell’attesa di capire quali saranno le risposte ai quesiti c’è ancora il tempo per far le cose per bene, in maniera più chiara possibile. E una soluzione potrebbe essere quella di proporre a Mertens una formula di accordo che poi un domani preveda un suo utilizzo come dirigente. Sarebbe un passo avanti nella crescita societaria. E di sicuro un imprenditore come Aurelio De Laurentiis avrà già riflettuto su questa eventualità futura. Ma finora il discorso non è stato mai affrontato.

Eppure proprio gli ultimi scivoloni in campionato e lo scudetto dei rimpianti - chissà quando il Napoli avrà un’occasione di essere a inizio aprile a un punto dalla vetta - dovrebbero far riflettere sugli errori compiuti in questa stagione. Quando per alzare l’asticella serviva una comunione d’intenti fra ogni componente, sportiva e societaria e così non è stato".