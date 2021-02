Gazzetta - Napoli a Genova senza i suoi 5 gioielli che ammirano in tutta Europa

A Genoa vedremo un Napoli senza cinque dei suoi gioielli, ammirati in Europa: Koulibaly, Fabian Ruiz, Mertens, Osimhen e Insigne, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport sottolineando che questi ultimi due saranno in panchina, non al meglio, col capitano che ha preso una brutta botta mercoledì con l’Atalanta. Gattuso - si legge - spera soprattutto di far giocare una mezzora al centravanti nigeriano, assente ormai da tre mesi, punta sulla freschezza di Elmas e Zielinski e si presenterà col 4-3-3, ma chiedendo ai suoi ragazzi soprattutto di lottare su ogni pallone.