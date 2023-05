Gazzetta - Napoli non paga clausola di Conceiçao: una sola possibilità di vederlo in azzurro

"Se De Laurentiis lo convincesse ad accettare la nuova sfida Sergio potrebbe andare dal presidente Pinto da Costa per farsi liberare"

In casa Napoli stuzzica molto il profilo di Sergio Conceiçao, persona che De Laurentiis ha avuto modo di contattare e conoscere in altri momenti. Scrive così sul tecnico portoghese l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Ha un altro anno di contratto e una clausola da 10 milioni per liberarsi. Pare voglia restare per riprovare l’assalto alla Primeira che ha vinto 3 volte, ma andata al Benfica per 2 punti sabato scorso. Se De Laurentiis lo convincesse ad accettare la nuova sfida Sergio potrebbe andare dal presidente Pinto da Costa per farsi liberare, visto l’ottimo rapporto. Alle spalle da regista farebbe il potente agente Jorge Mendes. Ma non si tratta di una trattativa semplice, visto che Conceiçao guadagna già 3 milioni netti e il Napoli gliene proporrebbe poco più di 4, ma senza pagare clausole".