Gazzetta - Napoli su Emerson, ma serve una cessione: i nomi in uscita

Comincia a muoversi il mercato del Napoli, che cerca un terzino sinistro e ha tanti calciatori in uscita. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega: "Dal suo canto il Napoli guarda al Chelsea per Emerson Palmieri, ma prima deve fare uscire un po’ di facce. E la lista è lunga: da Malcuit a Hysaj, per continuare con Ghoulam e lo stesso Llorente. Così la bagarre è assicurata".