Gazzetta - Navas-Ndombele, si lavora sugli ingaggi: il PSG può 'liberare' il portiere

© foto di Federico Titone

Per il ruolo di numero uno Keylor Navas è entrato prepotentemente nel mirino degli azzurri e il ds Giuntoli è in missione a Parigi, scrive la Gazzetta dello Sport in merito all'affare Fabian-Navas, mentre Ndombele del Tottenham dovrebbe essere il sostituto dello spagnolo (incontrati gli agenti): "Sia il portiere del Psg che il centrocampista degli Spurs guadagnano uno sproposito (9 milioni netti Navas, 8 milioni netti Ndombele) e per entrambi si dovrà lavorare su questo aspetto. Per Navas c’è l’ipotesi di una buonuscita da parte francese, con il Napoli chiamato ad un biennale per il costaricano".