Gazzetta - Osimhen è una furia: in cielo ha pochi rivali e rincorre ogni pallone

"Victor Osimhen era una furia: due gol di testa, ennesima dimostrazione che in cielo ha pochi rivali, e la voglia di rincorrere ogni pallone". Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che esalta la squadra di Spalletti e in modo particolare il bomber nigeriano: "Perché questa è l’essenza del gioco, recuperare la palla e portarla rapidamente verso la porta avversaria per segnare. E il Napoli non si stufa mai di farlo".