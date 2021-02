Gazzetta - Osimhen non ha ricordi dell'incidente: salterà il Granada e forse il Benevento

Notte tranquilla in ospedale a Bergamo per Victor Osimhen. L'edizione online de La Gazzetta dello Sport scrive: "Il centravanti del Napoli è tuttora in osservazione e tra qualche ora, dopo gli ulteriori accertamenti programmati, verrà dimesso e potrà fare ritorno a Napoli. Osimhen dovrà osservare un periodo di riposo così com’è previsto dal protocollo sanitario in casi del genere. Il nazionale nigeriano salterà sicuramente la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, in programma giovedì sera al Maradona, contro il Granada. La sua presenza è in dubbio anche per la gara di campionato, contro il Benevento di domenica. Non ha ricordi, Osimhen, dell’incidente. Stamattina, ha chiesto lumi al dottor Canonico, che gli ha raccontato della caduta e delle conseguenze per il trauma subito, dopo aver battuto la testa sul prato dello stadio bergamasco".