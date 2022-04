Gazzetta - Osimhen vale già più di 70mln: sirene dalla Premier, ADL ha fissato il prezzo

La sfida di domani tra Napoli e Roma sarà anche quella dei due centravanti: da un lato Victor Osimhen, dall'altro Tammy Abraham.

© foto di www.imagephotoagency.it

La sfida di domani tra Napoli e Roma sarà anche quella dei due centravanti: da un lato Victor Osimhen, dall'altro Tammy Abraham. Il centravanti nigeriano sta dimostrando di essere tra i migliori del campionato e il suo valore di mercato è già aumentato, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"L'inchiesta plusvalenze non è riuscita a dimostrare che la valutazione di Osimhen di oltre 70 milioni (con dentro 4 giocatori per un valore di 20 milioni) fosse eccessiva. Il Napoli di fatto lo ha pagato 50, ma oggi il suo valore - per le richieste in Premier - è almeno raddoppiato. Per meno di 100 milioni Aurelio De Laurentiis non lo venderà".