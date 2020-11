Gazzetta - Ricorso respinto, da Napoli nessuna sorpresa: legali avevano una convinzione

Una sentenza dura, quella del giudice Sandulli nei confronti del Napoli, ma che sembra non abbia sorpreso i legali dello stesso club partenopeo. A specificarlo è l'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport: "Un risultato che non sorprende in casa Napoli, dove legali e dirigenti - convinti delle proprie tesi - erano abbastanza sicuri che gli organi di giustizia federali avrebbero tenuto il punto confermando la punizione per il Napoli".