Gazzetta - Rinnovo Gattuso, contratto da rivedere: diritti e bonus da limare

La firma sul nuovo contratto tra il Napoli e Rino Gattuso sarebbe dovuta arrivare entro la fine di quest’anno, ma è destinata a slittare. L'edizione online de La Gazzetta dello Sport riporta gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo del tecnico azzurro. Nonostante le ultime prestazioni del Napoli poco convincenti, secondo il presidente De Laurentiis la posizione di Gattuso non è in discussione e il club azzurro ha quindi piena fiducia nell’operato del tecnico.

DIRITTI E BONUS - Ci sono da superare alcuni dettagli relativi ai diritti d’immagine e ai bonus che dovranno essere inseriti nelle nuova scrittura e che non saranno secondari considerato che i legali dell’allenatore hanno rispedito al mittente la bozza preparata dagli avvocati del presidente. Ai dettagli da limare vanno ad aggiungersi anche quelli relativi allo staff tecnico. Infatti Gattuso prima di firmare vuole che venga rinnovato il contratto ai suoi collaboratori. Per la parte economica si stanno rivedendo anche i bonus inseriti nel nuovo contratto. Tra questi ce n’è uno che riguarda il ritorno in Champions League e un altro che scatterebbe con la conquista dello scudetto e che dovrebbe aggirarsi intorno al mezzo milione di euro.

SCADENZA 2023 - Il rinnovo avrà la durata di altri due anni, fino al 2023 e al tecnico verrà riconosciuto un adeguamento economico che porterà il suo stipendio dagli attuali 1,5 milioni a 2 a stagione. Dunque, la parte grossa del nuovo accordo è stata già redatta, e con l’inizio del nuovo anno dovrebbero essere sistemate anche le varie situazioni in sospeso.