Gazzetta - Spalletti dà l'ok per Emerson: si tratta col Chelsea per chiudere, le cifre

Il Napoli, che cerca un terzino sinistro, fa sul serio per Emerson Palmieri. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Emerson Palmieri è qualcosa più di un obiettivo. L’ex giocatore di Palermo e Roma tornerebbe volentieri in Italia. Napoli è un punto d’arrivo. Per Emerson Palmieri c’è già l’ok del nuovo allenatore, resta soltanto da trovare la soluzione migliore per concludere l’operazione. L’esterno mancino ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e, dunque, senza rinnovo correrebbe il rischio d’iniziare la stagione con la prospettiva di andare via a costo zero. Il Napoli è pronto a trattare, ma non è disposto a spendere cifre improbabili: l’affare si potrebbe concludere a 5-6 milioni di euro".