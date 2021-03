Gazzetta - Stagione finita per Ghoulam: fissato il rientro in campo

Tegola Ghoulam: rottura del crociato. Un'altra volta. Una maledizione. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Ghoulam si è sottoposto agli esami strumentali a Villa Stuart, a Roma, che hanno confermato l’ipotesi iniziale: rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro. Il difensore algerino è stato operato dal professor Mariani che gli aveva già ricostruito il crociato dell’altro ginocchio. Per lui, ovviamente, la stagione è finita, ci vorranno almeno cinque mesi per rivederlo in campo, probabilmente in estate".