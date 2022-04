Gazzetta - Verona spartiacque: il Napoli ha capito che non si vive (e vince) di solo palleggio

"Dopo il k.o. col Milan il Napoli poteva accontentarsi di un posto al sole della Champions, lasciando perdere le velleità di scudetto".

È come se la vittoria di Verona sia stata lo spartiacque. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport individua nella trasferta del Bentegodi una sorta di turning point in casa Napoli: "Dopo il k.o. col Milan il Napoli poteva accontentarsi di un posto al sole della Champions, lasciando perdere le velleità di scudetto. Invece proprio in Veneto la squadra ha preso consapevolezza che non si vive (e vince) di solo palleggio.

E a volte conquistare una partita sporca o in contropiede dà più soddisfazione. Quella vittoria tatticamente e strategicamente è stata propedeutica per questa di Bergamo. E poi c’è quel gol del 3-1, da applausi. Tre passaggi - da Koulibaly ad Elmas, passando per la sgasata di Lozano - ed è gol, partita e Champions".