Gazzetta - Vittoria convincente e da Champions: Mazzarri ha già ritrovato tre azzurri al top

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Buona, ottima la prima di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli campione d'Italia. La formazione azzurra riesce ad imporsi a Bergamo, vince 2-1 e regala un secondo debutto da sogno all'allenatore di San Vincenzo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea l'importanza del successo per la classifica e il fatto che Mazzarri abbia già ridato brillantezza a tre azzurri:

"Una vittoria convincente, anche un pizzico di fortuna che non guasta mai, con la zona Champions rinforzata proprio per aver allungato sull’Atalanta (e sulla Fiorentina) battuta a casa sua. Osimhen ritrovato e voglioso come ai tempi belli, un Kvara di nuovo irresistibile e altre buone notizie che arrivano da giocatori che fin qui avevano un po’ deluso, tipo Anguissa".