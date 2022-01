Kiss Kiss - Alle 17 previsto volo diretto per Torino: l'Asl Na 1 ipotizza un provvedimento

C'è grande attesa per la decisione dell'Asl Napoli 1 sul regolare svolgimento della partita di domani contro la Juventus. Nel corso di Kiss Kiss Napoli il giornalista Valter De Maggio ha spiegato che si attendono i risultati alle 15 circa dei tamponi di questa mattina. Alle 17 è previsto il volo diretto per Torino, l'Asl Napoli 1 sta ipotizzando un provvedimento, "si sta istruendo", dice De Maggio, "il procedimento e si stanno verificando gli ultimi dettagli. C'è in corso una riunione nella prefettura di Torino alla presenza anche del direttore dell'Asl locale".