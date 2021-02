Kiss Kiss - Conferme su Petrachi: primi sondaggi per il possibile nuovo ds

Arrivano conferme sul nome di Gianluca Petrachi in chiave Napoli. Lo riferisce la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, che spiega come effettivamente il nome sia molto gradito ad Aurelio De Laurentiis, spiegando come ci siano stati dei contatti esplorativi per conoscere il modus operandi dell’ex direttore sportivo di Torino e Roma.