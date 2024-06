KK - Buongiorno-Hermoso, doppio colpo possibile: il Napoli ha fissato il budget

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Buongiorno e Mario Hermoso, doppio colpo possibile in difesa. Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante Radio Goal soffermandosi proprio sulle ultime di mercato per il reparto arretrato: “Buongiorno? Il Napoli lavora sul giocatore : si parla di circa 45 milioni di euro. Dal Torino che ci arriva? Che ora tocca al Napoli.

Buongiorno per la società granata è un giocatore molto importante e non si accetteranno contropartite o giochi al ribasso. Il prezzo è fatto e dipenderà solo dalla società azzurra. Il budget per la difesa del nuovo Napoli di Conte è di 40 milioni, potrebbero arrivare due giocatori di cui uno a parametro zero e sto parlando di Hermoso”.