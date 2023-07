KK - Giuffredi a Dimaro anche per Mario Rui: il Napoli vuole rinnovargli il contratto

Mario Giuffredi si trova a Dimaro e presto incontrerà la dirigenza azzurra per affrontare diversi temi.

Mario Giuffredi si trova a Dimaro e presto incontrerà la dirigenza azzurra per affrontare diversi temi. Non solo il rinnovo di Di Lorenzo e la definizione dell'affare-Faraoni, le parti si parleranno anche per provare a imbastire il rinnovo di Mario Rui. Il portoghese ha il contratto in scadenza nel 2025, l'idea del club è quello di allungarlo di un anno, fino a giugno 2026. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.