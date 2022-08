KK - Meret allo Spezia riapre il toto-vice: torna forte il nome di Sirigu

Con Alex Meret verso il prestito allo Spezia, previo rinnovo con il Napoli, non basterà Kepa Arrizabalaga come innesto per la porta di Luciano Spalletti.

